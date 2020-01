Sconcerti: “L’Inter si è rinforzata, a Conte non resta che vincere. Ci accorgeremo che…”

Intervistato da TMW Radio, Mario Sconcerti è tornato a parlare del mercato dell’Inter, ponendo l’accento soprattutto sulle responsabilità che ora si troverà ad affrontare Antonio Conte:

“Conte? Adesso non gli resta che vincere. Vediamo se ce la farà. Inter rinforzata, partendo da Eriksen e passando da Young. Ci accorgeremo che anche Moses è un giocatore di tutto rispetto, insieme anche alla crescita di Bastoni. L’Inter si è avvicinata alla Juve, se non l’ha già raggiunta“.

GIROUD ALLA LAZIO – “È un colpo di pazzia di Lotito. Quando arrivano certi giocatori fa sempre bene, non pensavo ci fosse una richiesta così forte da parte del club biancoceleste. È un buon giocatore, Campione del Mondo. Può essere letta come un messaggio o un’indicazione per lo Scudetto. La Lazio ha già un posto in Champions, fare uno sforzo economico così importante vuol dire che credi a qualcosa in più“.

(Fonte: TMW Radio)