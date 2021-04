Sconcerti sul Milan: “Perché una squadra arrivata sesta avrebbe dovuto vincere?”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così delle ultime tematiche calcistiche

"Si vedeva che era importante già in Italia, quando era alla Sampdoria, ma ora è diventato un top player. Non mi aspettavo diventasse così. E' quasi ai livelli di Rui Costa".

"Trovo scandaloso che si recuperi a fine campionato. Non capisco il perché. Se sia stato lasciato l'accordo alle squadre è un errore. Non è un fatto privato tra due società".

"La Lazio è ancora lì. Tranne Inter e Atalanta, la Lazio può battere chiunque. Il Torino però non è più la squadra di un mese fa. Ha trovato un regista come Mandragora, e poi ha trovato i gol di Sanabria. La Lazio può rimontare ma devono scendere le altre. Il crollo il Milan lo sta già avendo".

"Io credo di sì. Il Milan è arrivato sesto l'anno scorso nonostante un grande exploit finale. Comunque quest'anno concluderà in attivo rispetto a un anno fa. Sta subendo meno gol, è una squadra in netta crescita. Per quale motivo una squadra arrivata sesta doveva vincere quest'anno? Si deve guardare a tutta la stagione e agli errori fatti dalla società. Hanno influito le assenze contemporanee di Ibra e Bennacer e poi ha riserve distanti dai titolari come caratteristiche".