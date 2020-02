Soncerti: “Nedved ha sbagliato: non si discute la Juve, ma il secondo rigore. È un diritto”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato sul Corriere della Sera le parole del presidente della Fiorentina Commisso e la risposta del vicepresidente della Juve Nedved:

“La Juve non è stata brillante, è in un momento complesso, mi sembra fatichi a gestire le sostituzioni in attacco, ieri si è seccato molto anche Higuain. Manca leggerezza di gioco. Hanno deciso due rigori, il primo netto, il secondo eccessivo. Il presidente della Fiorentina Commisso se l’è presa molto, Nedved ha risposto che è stanco di sentire sempre discussa la Juventus. Sbaglia. Nessuno ha discusso la Juve, qualcuno ha discusso il secondo rigore. È un loro diritto, tutto qui. La Lazio segna di nuovo 5 gol, l’Atalanta raggiunge la Roma al quarto posto ma va troppo a sbalzi. Il calcio è bellezza regolare, quasi mai eccesso. La Lazio cresce. Ha la migliore differenza reti del campionato, più 32, contro i 29 dell’Atalanta e i 26 dell’Inter. La Juve anche qui è in difficoltà: 21 gol presi, terza difesa del torneo, due gol soli meno del Verona, che peraltro gioca benissimo. La Lazio non cambia mai, l’Inter continuamente, la Juve è figlia dei suoi infortuni. La realtà è spesso l’arte di conservare. Credo che il Genoa si salverà, è un’altra squadra. Molto male il Torino. Le sue sconfitte hanno punteggi troppo larghi. Vuol dire che il problema è tra le persone, non solo gioco”.