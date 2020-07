Sconcerti: “L’Inter manca di qualità e psicologia, Conte non basta. Lukaku lascia il rigore, ma…”

Della sconfitta dell’Inter contro il Bologna e del momento della squadra di Conte ha parlato il giornalista Mario Sconcerti sul Corriere della Sera:

“L’Inter manca di qualità e psicologia. L’Inter non è pronta per vincere, ha giocatori migliori della media ma nessuno davvero grande. Quando Lukaku lascia il rigore a Lautaro fa un bel gesto che la squadra non si può permettere. Più nel particolare è sopraggiunta l’estate. D’inverno giocano bene tutti, c’è più combattimento che calcio. C’è pioggia, fango, è un calcio alla Dickens. In autunno e in estate il ritmo frena, corrono insieme uomini e pallone, vince chi ha qualità. La classe della Juve può ignorare gli insegnamenti di Sarri. La qualità dell’Inter dipende ancora da Conte e infatti non basta. Non c’è più il lockdown a giustificare, adesso è il semplice tempo della fatica, delle partite a getto continuo. Queste rallentano la corsa, vince chi tocca meglio il pallone. La Juve, lasciata al suo compito originale, non ha rivali”.