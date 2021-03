Sconcerti: “Allegri ha una voglia urgente di tornare. Roma? Entro maggio…”

Il giornalista, ai microfoni di TeleRadioStereo, ha parlato così della possibilità che Allegri torni in Serie A

"C'è stato un contatto con Allegri qualche settimana fa, un contatto molto ‘leggero’ senza approfondire sul progetto, ma su un’eventuale disponibilità. Da allora non c’è stato più niente. È diventata urgente la voglia di Allegri di tornare e di avere al più presto delle garanzie su progetto e stipendio. Al momento attuale non c’è niente, c’è stato ma ora no. Allegri aveva dato una disponibilità, che però non vuol dire niente: bisogna vedere il progetto e quindi anche lo stipendio, è stata una disponibilità solo iniziale. Vuole tornare entro la primavera, aprile-maggio".