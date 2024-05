La Gazzetta dello Sport ha presentato il fondo americano Pimco, nuovo "partner" della famiglia Zhang, che di fatto prende il posto di Oaktree: "Il fondo che a giorni chiuderà l'accordo per un prestito da 430 milioni in tre anni all'Inter si chiama Pimco (Pacific Investment Management company) e ha iniziato a operare nel 1971 a Newport Beach, in California, dove c'è la sede centrale. Un hedge fund di gestione globale degli investimenti con una grande esperienza nei mercati pubblici e privati".