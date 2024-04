Dg dell’Atletico Morena e scopritore di Davide Frattesi, Emiliano Leva ha parlato ai microfoni di SportItalia della prima stagione del centrocampista con la maglia dell'Inter. "Ad inizio anno dissi che per me ne avrebbe fatti 10 e tanti pensarono che esagerassi. Anche ieri invece ci ha messo lo zampino regalando 3 punti all’Inter, è indiscutibile. Uno come lui avrebbe spazio in qualsiasi top club: all’Inter ne sta avendo meno per l’abbondanza che c’è, ma sta facendo sentire eccome il suo apporto. Non ce ne sono molti come lui".