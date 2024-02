Le parole di Andrea Innocenti su Asllani: "Lui firmò all’Empoli che non aveva neanche 8 anni. Aveva doti incredibili, corteggiato anche dalla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Andrea Innocenti, talent scout dell’Empoli e direttore sportivo, ha parlato così di Kristjan Asllani: “Lui firmò all’Empoli che non aveva neanche 8 anni. Aveva doti incredibili, corteggiato anche dalla Fiorentina, ha firmato in braccio a me e la sua dote è avere una famiglia molto seria alle spalle. Era un grande professionista a 10 anni e lo sarà anche a 40”.