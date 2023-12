Scudetto, Juve favorita senza coppe? I numeri dicono altro: Champions logora chi non ce l’ha

"Beppe Marotta e Stefano Pioli l’hanno ripetuto come fosse un ritornello: «La Juve è favorita per lo scudetto perché non fa le coppe». Un classico giochetto psicologico, per scaricare un po’ di pressione sui bianconeri, ma anche - almeno così sembrava - un argomento condivisibile perché in apparenza logico. E invece no. Non è così. Lo dicono le statistiche degli ultimi cinque anni: non è vero che la Champions presenti un conto salato in termini di punti in Serie A. Semmai è vero che un piccolo obolo è costretto a versarlo chi scende in campo il giovedì in Europa o in Conference League. Ma in generale la storia recente del nostro calcio racconta che la partecipazione alle coppe è ininfluente sui risultati in campionato", scrive Gazzetta.