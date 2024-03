Da quest'anno, vincere il campionato non dà più diritto alla prima fascia nella prossima Champions League. Un piccolo rammarico

Da quest'anno, vincere il campionato non dà più diritto alla prima fascia nella prossima Champions League. Un rammarico per l'Inter di Simone Inzaghi, lanciata verso la conquista dello scudetto. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Numeri e prospettive passano ovviamente da Madrid, anche se ora Inzaghi e squadra - unica italiana certa di giocare anche il nuovo e ricchissimo Mondiale per club, nel giugno 2025 - hanno in testa solo Bologna, perché una prova convincente al dall’Ara sarebbe il viatico migliore per l’Atletico e avvicinerebbe ulteriormente la seconda stella".