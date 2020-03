La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 31 marzo 2020 non parla di Inter: in taglio alto c’è un passaggio dell’intervista al Premier albanese Rama, tifoso della Juventus. “Scudetto a tavolino? No grazie”, invece il commento in copertina. Di spalla, si parla della scelta di Messi e compagni di ridursi lo stipendio e c’è anche un accenno all’intervista a Bruno Pizzul: “Ho visto la guerra. Oggi è peggio”.