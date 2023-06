Scuse West Ham per lancio oggetti e ferimento Biraghi: “Non rappresentano i nostri valori”

In una nota diffusa dopo la finale, il West Ham ha affermato che "un piccolo numeroso di suoi tifosi non hanno rappresentato in alcun modo i valori della nostra squadra né della stragrande maggioranza dei nostri sostenitori". Il club inglese ha aggiunto che "in linea con il nostro approccio di tolleranza zero, a chiunque verrà identificato. Oltre a venire segnalato alle autorità giudiziarie, sarà vietato a tempo indeterminato l'ingresso nel London Stadium e anche viaggiare con il club".