C'è il Genoa che piomba con forza su Roberto Gagliardini. Il centrocampista andrà in scadenza con l'Inter ed è libero di firmare con chi vorrà. E, secondo il Secolo XIX, i rossoblu sono una nuova pretendente per l'ex Atalanta: "Il prossimo 30 giugno si libererà a parametro zero e ci sono diversi club in lizza, tra cui Monza, Atalanta e Lazio. Ma il Genoa ci sta facendo seriamente un pensiero, anche grazie ai buoni rapporti con l'agente Giuseppe Riso".