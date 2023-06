Seedorf: “L’Inter ha storia, il City no. Inzaghi sa vincere le finali”

Parla anche Clarence Seedorf alla vigilia di Manchester City- Inter . Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport verso la finale di Champions League: “L’Inter è un club che ha già vinto più volte la Champions, la storia conta e questo il Manchester City non può dirlo. Chiaro che il City ha mostrato grande forza, capacità e tecnica nella partita di ritorno contro il Real, ha vinto la Premier e la FA Cup ma non vuole dire niente. Si deve giocare la finale che è una partita molto particolare.

Cosa deve fare Inzaghi? A nessuno piace giocare contro gli italiani, hanno la cultura del saper difendere, di avere pazienza, piacere a curare la fase difensiva nei minimi dettagli. L'Inter deve portare questo punto di forza in campo. Poi Inzaghi sa vincere le finali, spero che l'Inter passi bene i primi 15-20 minuti bene e poi, per me, sarà 50 e 50".