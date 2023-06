Di Marzio: “Lungo colloquio Marotta-Al-Khelaifi. Mercato? Credo che…”

In collegamento a Sky Sport direttamente da Istanbul, Gianluca Di Marzio ha svelato un interessante aneddoto. Riguarda Beppe Marotta , ad dell’ Inter , e Nasser Al-Khelaifi , presidente del PSG.

“Marotta e il presidente del PSG hanno parlato a lungo, non credo abbiano parlato di operazioni di mercato attuali. Nel recente passato però le società hanno chiuso colpi di mercato come Hakimi e hanno parlato anche per Skriniar. Hanno avuto un lungo colloquio qui a Istanbul”, le sue parole.