Seedorf: “Tutti pensano che sarà una passeggiata per il City, ma non è così. L’Inter…”

In occasione della finalissima di Champions League tra Manchester City-Inter , saranno tanti gli ex giocatori presenti in tribuna all'Ataturk. Presente anche Clarence Seedorf che ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato così della gara: "Il segreto? CI vuole sempre un pizzico di fortuna, ma bisogna saper gestire la parte emotiva e hi lo fa può avere un vantaggio. Tanti dicono City favorito, io non la vedo così perché entrambe le squadra hanno la capacità di far male, l'Inter ce l'ha e il City ce l'ha. L'equilibrio sta nelle linee che devono essere compatte".

"Non credo serva dire come devono giocare, l'approccio alla partita deve essere quello di essere convinto di portarlo a casa. L'Inter ha qualità davanti, a centrocampo e ha difensori di ottimo livelli. Come finisce? Tutti pensano che sarà una passeggiata per il City, ma non la vedo così. Dovranno sudare tanto per fare gol, l'Inter è più brava in fase difensiva rispetto al City".