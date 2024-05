«Non essendo dentro l’ambiente è difficile da spiegare. Il fatto di essere stato a un passo dall’Inter o comunque accostato ad altre big può avere influenzato il ragazzo che comunque ha grandi qualità. Ma non è solo colpa sua: tutta la squadra non ha mai trovato il passo giusto».

Il Frosinone era la grande sorpresa di inizio stagione, poi...

«Poi forse ha pagato un po’ di inesperienza, ma è ancora in corsa per salvare la pelle. Ha un buon impianto di gioco e giocatori di qualità come Soulé, Cheddira e Barrenechea. Alla prossima ha l’Inter e bisogna vedere quale versione dei nerazzurri troverà».