Semplici: “Oggi dura trovare difetti all’Inter. Chi contesta Allegri…”

Alla ripresa del campionato ci sarà Juve-Inter. Così l’allenatore Leonardo Semplici a TMW ha parlato in vista del match: "Quella vittoria è nata da un momento particolare dell'Inter. Quando affronti certe squadre devono succedere tante cose... Lo scorso anno l'Inter ha perso qualche partita di troppo, come quella contro di noi, ma oggi è dura trovargli difetti. Allo stesso tempo la Juve ha giocatori di valore e di esperienza, oltre ad un allenatore a cui puoi insegnare poco a livello tattico. Allegri può essere contestato da qualcuno per il gioco, ma dal punto di vista dei risultati non gli si può dire nulla. Non sarà decisiva, ma chi la vincerà potrà acquisire ancora più convinzione".