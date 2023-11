Semplici: “Mou fuoriclasse della comunicazione. Il metodo di Sarri invece…”

Nell’intervista a TMW, l’allenatore Leonardo Semplici ha parlato anche di José Mourinho e Maurizio Sarri a livello comunicativo. "Mou è un fuoriclasse da questo punto di vista, ci ha insegnato tanto. È all'avanguardia. Maurizio ha un modo diverso, comunque molto diretto. Sono due metodi che hanno pari valore, ma certamente Mourinho ha qualcosa in più, basta vedere cosa ha creato anche dal punto di vista ambientale in una piazza difficile come Roma. In materia è un riferimento.