GdS – Senatore Lautaro: ieri 250ª presenza. Ecco il bottino di gol e assist

Per questione di centimetri. Lautaro Martinez ieri è andato a un passo dal gol in Inter-Salisburgo. Il Var lo ha annullato per una posizione di fuorigioco di Frattesi, protagonista dell’assist. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, proprio “ieri a San Siro Lautaro Martínez ha giocato oggi la sua 250ª partita con la maglia dell’Inter, considerando tutte le competizioni. Il suo bottino complessivo di reti in nerazzurro è 114 (e 38 assist). In Champions i gol sono 11 in 39 partite, con 5 assist”, si legge.