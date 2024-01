TS – Sensi, apertura al Leicester: l’Inter non lo sostituirà, si attende un’offerta

Il futuro prossimo di Stefano Sensi potrebbe essere lontano dall'Inter: il centrocampista è ai margini del progetto nerazzurro, e la possibilità che possa lasciare Milano già nel corso di questa sessione di mercato è tutt'altro che remota. Su di lui c'è il Leicester, club di Championship allenato da Enzo Maresca. Così scrive Tuttosport: "L'Inter aspetta di capire se andrà via anche Stefano Sensi con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il centrocampista avrebbe aperto alla possibilità di dire sì al Leicester di Maresca. Squadra che milita in Championship, ma che si trova in prima posizione con ottime chance di essere promosso in Premier.

Se Sensi darà il suo ok, l'Inter aspetterà a quel punto l'offerta ufficiale che dovrà essere di circa 2-3 milioni per essere accettata. Dopodiché, i dirigenti nerazzurri valuteranno cosa fare: non verrà preso un altro centrocampista, ma non è da escludere che dopo la Supercoppa italiana (l'eventuale finale sarà il 22 gennaio) si possa ragionare insieme a Inzaghi - che non disdegnerebbe la possibilità -, di cercare un'eventuale quinta punta in prestito".