Le nozze di Sensi ad Ostuni: trecento invitati, ecco quali calciatori sono attesi

Salta la prima amichevole della stagione ma per una giusta causa: il centrocampista nerazzurro sposerà il 17 luglio ad Ostuni la fidanzata influencer Giulia Amodio. E trapelano le prime indiscrezioni sulle nozze...

La cerimonia nunziale sarà celebrata nel cuore del centro storico di Ostuni, all’interno della basilica concattedrale intitolata a Santa Maria Assunta. Per il ricevimento i futuri sposi hanno scelto la Masseria Traetta. Secondo quanto trapela dai media locali il numero degli invitati sfiorerebbe le trecento persone. Facile immaginare che tanti di loro provengano dal mondo del calcio e da quello dello spettacolo (Stefano e Giulia sono, per esempio, molto amici di Andrea Damante). Attesi i colleghi della Nazionale, freschi del titolo Campioni di d'Europa. In questa settimana si è sposato Bernardeschi e si sposerà anche Verratti. Mentre per quanto riguarda i compagni dell'Inter presenti alla cerimonia, proprio il 17 luglio i nerazzurri affronteranno la prima partita amichevole della stagione contro il Lugano. Alle nozze di Sensi potranno quindi sicuramente partecipare i compagni attualmente in vacanza per l'Europeo.