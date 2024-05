A fine stagione si chiuderà definitivamente il rapporto tra l'Inter e Stefano Sensi. Ecco il punto sul futuro del centrocampista da Il Giorno: "Stavolta l’avventura con l’Inter finirà davvero. Cinque anni dopo l’inizio, quando i nerazzurri deciso di investire su Stefano Sensi per regalare a Conte un giocatore in grado di dare qualità al centrocampo. Chissà che la Saudi non possa davvero diventare un’opzione, magari con la Fiorentina che lo ha cercato tempo fa. Il treno della Premier sembra passato. Quello di una carriera al top, se davvero il fisico ha finito di tormentarlo, è invece ancora a portata di mano. A 28 anni, con quei piedi, c’è tutto il tempo per risbocciare".