Inter, col Cagliari chance per Sensi: “Torna titolare dopo 6 mesi, Conte…”

Sensi e Sanchez dovrebbero partire dall'inizio contro il Cagliari: per l'ex Sassuolo sarà una grande occasione

"Un’occasione per due. Oggi contro il Cagliari, infatti, ci sarà spazio per Sanchez in attacco e, con ogni probabilità, per Sensi a centrocampo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle probabili scelte di formazione di Antonio Conte per Inter-Cagliari. "Ma, se la chance per il cileno era nell’aria, quella per l’ex-Sassuolo è una novità dell’ultima ora. Tanto più che andrebbe a prendere il posto dello squalificato Barella, completando un centrocampo ad alto tasso tecnico, visto che oltre al rientrante Brozovic ci sarebbe pure Eriksen. Evidentemente, l’idea del tecnico nerazzurro è quella di impostare una gara completamente diversa rispetto a quella di mercoledì scorso con il Sassuolo, nella quale, per scelta, il possesso palla era stato lasciato completamente agli avversari", aggiunge il quotidiano.