GdS – Inter, senza Dybala e Bremer scudetto più complicato. E rivali rinforzate

Il mercato estivo dell'Inter si è chiuso con l'ingaggio in prestito gratuito con diritto di riscatto di Francesco Acerbi. La Gazzetta dello Sport ripercorre l'estate dei nerazzurri: "C'è stato un momento in cui l'Inter stava dominando il mercato della Serie A, nonostante una situazione finanziaria sempre complessa. Merito del lavoro di Marotta e Ausilio, che con grande anticipo si erano mossi lontano dai riflettori per cominciare a rinforzare la rosa già dalla fine dello scorso inverno. [...] I due dirigenti hanno messo gli occhi sui migliori svincolati, compatibili con il progetto tecnico: Onana e Mkhitaryan erano due profili da Inter, ma non i soli. Ce n'era un altro che da febbraio in avanti occupava il primo posto nella lista dei dirigenti: Paulo Dybala. Classe, fantasia, senso del gol e feeling con il successo, l'argentino ha riempito per mesi i sogni della tifoseria, fino a diventare "grande rimpianto". Più o meno quello che è successo con Bremer, a lungo "giocatore in pectore" dell'Inter, dopo una promessa di matrimonio siglata in primavera. Ma poi è arrivata la Juve, e il resto è storia".