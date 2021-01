Serafini: “La Juve ha faticato con la Primavera del Milan. Domenica vince l’Inter se…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Luca Serafini ha parlato così di Inter-Juventus:

“L’Inter è più squadra, se giocherà meno bene dei 70′ visti con la Roma ma sarà concentrata per tutti i 90′, allora vince l’Inter. Perché ha qualche individualità che sta meglio, è vero che è costruita attorno a Lukaku ma ha tanti giocatori forti, Barella, Hakimi, Brozovic. Con la Roma troppi errori, a parte Vidal ci sono stati errori mai visti. La Juve invece ha battuto la Berretti o la mezza Primavera del Milan e il Sassuolo in 10 e ha fatto fatica in entrambe le partite, perché davanti aveva due squadre che sono squadre. Questa identità che la Juve non ha, non la puoi trovare a febbraio”.