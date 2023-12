Inzaghi, che spreco. Un pareggio che è un ritorno al passato, serata da vecchia Inter

"Doveva vincere, s’è chiusa e ha subìto sperando di colpire in contropiede, ma non è andata oltre due splendidi strappi di Thuram, il migliore, e un paio di occasioni di Lautaro. Due che non hanno neanche avuto il piacere di giocare assieme. Lo 0-0 lascia tanti interrogativi su gestione, cambi, atteggiamento, e promuove la Real Sociedad che non è composta da fenomeni, non s’è quasi avvicinata alla porta di Sommer, ma sa esattamente quello che vuole. L’Inter doveva fare la partita, aggredire, verticalizzare. Invece no. Serata da vecchia Inter. E ora dovrà aggredire il sorteggio", aggiunge Gazzetta.