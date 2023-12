Frattesi: “Ottavi? Ce la giocheremo contro chiunque. Sento la fiducia di Inzaghi. Con la Lazio…”

Al termine di Inter-Real Sociedad , Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, non era facile. Abbiamo cercato di tenere botta nei primi 30' e poi uscire alla distanza, ma non ci siamo riusciti, andremo a giocarcela a testa alta. La squadra è unita, un gruppo molto forte e questa fa la differenza e la farà anche nei momenti difficile".

"Andremo a giocarcela contro chiunque. La Lazio? Partita importante come lo sono tutte, sarà come le altre. Inzaghi? So che il mister ha fiducia nei miei confronti e me lo dimostra, sono tranquillo come il primo giorno e non c'è assolutamente nessun tipo di problema".