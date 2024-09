"Mi sembra un derby altamente sbilanciato in favore dell'Inter, Fonseca è sulla graticola", sostiene Serena

"Fonseca resta se perde? Mi sembra un derby altamente sbilanciato in favore dell'Inter, Fonseca è sulla graticola. Se perde, ho idea che lo esonereranno. Non possiamo lamentarci degli allenatori italiani, forse di qualche giocatore che ci manca in Nazionale. Gli allenatori italiani sanno gestire ma anche costruire, il Milan forse sta valutando Sarri o Allegri che sono completamente diversi"