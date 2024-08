Stasera si sfidano a San Siro Inter e Atalanta. Inzaghi sorride per aver recuperato il capitano, Lautaro Martinez, dopo l'affaticamento muscolare. Gasperini è alle prese, invece, con qualche assenza e qualche addio last minute.

"Inter e Atalanta, avversarie stasera nel primo big match della stagione (alle 20.45, diretta Dazn) erano le uniche due grandi a non dover rivoluzionare nulla. La prima ha vinto lo scudetto, la seconda l’Europa League, due trofei storici per i club, e entrambe ci sono arrivate esprimendo un gioco straordinario. Diverso, quasi opposto, ma altrettanto brillante. L’Inter ha elevato ad arte le rotazioni tra i giocatori così come l’Atalanta ha innalzato l’efficacia del proverbiale tuttocampismo di Gasperini. Squadra che vince e convince non si cambia, quindi le dirigenze si sono date come parola d’ordine la “continuità”, ovvero la permanenza di tutti i pilastri e l’inserimento di quattro o cinque giocatori al livello dei titolari per allargare le rotazioni", scrive Libero.