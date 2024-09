Tra la nuova Champions e la lotta scudetto. Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Serena non ha dubbi, la Juve può essere l'anti-Inter. "Credo che possa contendere il titolo ai campioni in carica perché la rosa è ampia e con una qualità elevata e poi Thiago Motta è riuscito subito a dare una sua impronta. Non avendo le coppe, però, non mi sento di escludere dalla corsa il Napoli di Antonio Conte".

In che cosa l’ha stupita la Juve?

«Ero certo che Thiago Motta cambiasse la situazione ma non in così breve tempo; la sua mano si è vista subito con un gioco di grande protezione centrale, tanto che è molto difficile tirare in porta alla Juve e lo provano i soli due tiri nello specchio concessi in tre partite. All’inizio magari i bianconeri addormentano i ritmi con il giro-palla, così da non rischiare nulla, per poi alla lunga uscire e colpire. Il tecnico ha sposato la tradizione di una difesa ermetica con la capacità di dialogo e con un fraseggio molto positivo e propositivo, che cerca di verticalizzare per trovare con anticipo il movimento degli attaccanti».