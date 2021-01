Inter in ansia per Lukaku, Serena: “Se si è rotta solo qualche fibra del retto femorale…”

Il mondo Inter è in ansia per le condizioni del proprio totem, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, è uscito nel secondo tempo della partita contro il Crotone per un problema muscolare. Difficile, ora, prevedere quanto l’ex United starà fuori. Questa la previsione di Aldo Serena, ex attaccante nerazzurro:

“Se si è rotta anche solo qualche fibra del retto femorale (che è sollecitato enormemente nella corsa e nel tiro) bisogna andare cauti è minimo una settimana due servono a ristabilirsi. Se è solo un indurimento, una contrattura, allora anche solo qualche giorno“.