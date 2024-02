"La Champions League porta vie energie. L'Inter ha tutte le qualità per ritornare in finale di Champions. Abbiamo visto come l'Inter in Supercoppa abbia fatto benissimo con la Lazio e poi dopo 3 giorni col Napoli meno brillante. Inter più forte perché ha uno dei centrocampo più forti d'Europa a livello qualitativo. Anche considerando la panchina, su tutti Frattesi. La Juve non ha qualità di costruzione e gli attaccanti sono penalizzati. I tre centrocampisti dell'Inter sanno fare tutto. La Juve ha giocatori che si inseriscono e hanno fisicità, ma non hanno quelle caratteristiche. Il gioco dell'Inter è altamente offensivo e dà la possibilità agli attaccanti di calciare tante volte in porta. Thuram giocatore straordinario, è generoso e altruista ed è anche un bravo ragazzo. La Juve ha vinto tanti campionati sul filo di lana, per questo non è una partita decisiva".