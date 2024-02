Il Toro a caccia di tanti record, un gol per arrivare a 20 per il terzo anno consecutivo. Numeri da vero bomber

"Con una rete Lautaro arriverebbe a quota 20 in Serie A per il terzo anno consecutivo dopo averne realizzati 21 nei due tornei precedenti. Soltanto Meazza dal *29 al *34 e Nyers dal *48 al 52 ce l'hanno fatta con la maglia dell'inter. Riuscirci già stasera contro la Juve avrebbe un valore doppio per il Toro, autore di un gol nella sfida d'andata allo Stadium e mai capace di segnare ai bianconeri per due gare di seguito", riporta La Gazzetta dello Sport.