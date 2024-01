In che modo le rispettive squadre possono far crescere ancora il loro rendimento?

«All’Inter Lautaro ha alle spalle il centrocampo ideale, un reparto con la capacità tecnica di imbeccare subito il primo movimento. Infatti il pallone gli arriva con celerità e precisione. Poi l’argentino è bravo a dare l’esempio, essendo ormai un capitano a tutti gli effetti».

E lo juventino invece?

«Per lui è più complicato perché alla Juve c’è un centrocampo di interditori e incursori, ma non di costruttori. In questo senso Yildiz può aiutarlo tanto. Il turco sa come uscire dal dribbling e piazzare subito l’imbeccata giusta. Se i due in allenamento lavorano sul feeling possono togliersi grandi soddisfazioni. Chiesa, con il giusto equilibrio in campo, può contribuire a formare un terzetto interessante».

Dove può arrivare invece un Lautaro così spietato?

«Ormai si sta completando del tutto. Il gol di Firenze ci ha tolto ogni dubbio sui deficit che aveva sui colpi di testa. L’ha messa dentro nonostante fosse molto avanti rispetto al primo palo, dando non troppa forza e indirizzando il pallone al punto giusto. Un altro passo in avanti potrà farlo migliorando la precisione nei tiri dalla distanza».

Domenica sera sarà anche una sfida mentale a distanza?

«È sempre una partita nervosa, ricca di tensioni e difficilmente bella. Sono curioso di vedere la reazione di Vlahovic a un ambiente così ostile. Nella prossima e in tutte le altre dovrà dimostrare di aver raggiunto un solido equilibrio mentale».

Sarà uno scontro decisivo per il campionato o solo l’ennesimo atto?

«La Juve non deve perdere e l’Inter proverà ad allungare, ma con giudizio. Mi aspetto una partita equilibrata, intensa, con diversi scontri fisici e poche occasioni da rete. La stagione si deciderà più avanti, tornerà la Champions e tenere certi ritmi in partite di alto livello non è semplice».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.