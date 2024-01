Serena: “Inter, centrocampo tra i migliori d’Europa. Lautaro meglio di Vlahovic”

L'ex attaccante Aldo Serena, intervistato da Libero, ha confrontato Inter e Juventus: "Reparto per reparto, la lettura è questa: l'Inter ha un centrocampo eccezionale, tra i migliori d'Europa. La Juventus no".

"Deve arrangiarsi e lo sta facendo bene, in compenso ha una difesa granitica come quella di Inzaghi e un attacco che ora sta filando via benissimo. Prima vinceva tutte le partite per 1-0 ed era nata la leggenda del "cortomuso", contro Sassuolo e Lecce, certo non partite complicatissime, ha realizzato sei gol in 180 minuti".