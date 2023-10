Serena: “Non è solo ludopatia, i giovani sono sempre più fragili. Problema sociale”

L'ex attaccante Aldo Serena, in un'intervista rilasciata a Repubblica, ha parlato del caso scommesse che in questi giorni sta travolgendo il calcio italiano: "Non credo sia soltanto ludopatia. Ho paura che questa vicenda ci racconti qualcosa di più ampio sulla nostra società, qualcosa che ci riguarda come adulti e come genitori di persone sempre più fragili".