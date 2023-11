Serena: “Milan, questo l’elemento più preoccupante. Pioli e il ritorno di Ibra…”

«Ai miei tempi giocavamo 45 partite l’anno, ora i nazionali arrivano a disputarne più di sessanta. È evidente che esiste un problema di preparazione: fra un impegno e l’altro servirebbe alternanza fra carico e scarico. Mi chiedo però se dietro i tanti incidenti non si celi anche un problema di natura psicologica».

«Rischiare di ritrovarsi a dicembre senza avere la prospettiva di giocare partite internazionali è negativo. Il Milan deve almeno puntare a qualificarsi in Europa League. Ma dal giorno del sorteggio si sapeva che il girone era proibitivo. Casomai risalta di più all’occhio il ritardo in campionato».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.