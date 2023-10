Serginho: “Inter sta dimostrando grande calcio. Dimarco, cross bellissimo”

Ospite di DAZN, Serginho ha parlato anche dell'Inter che in tanti ritengono la squadra più forte del campionato: «Sta dimostrando finora grande calcio. Poi ci sono anche Milan e Juve, che non ha la Coppa e sta crescendo, ma i nerazzurri si stanno dimostrando più preparati. Indebolita in estate? Sì, magari si poteva pensare, ma quelli che sono arrivati stanno dimostrando di avere qualità e stanno dimostrando di far bene», ha sottolineato.