Sergio Ramos nella storia del Real: contro l’Inter raggiunge quota 100 gol. E la metà…

Sergio Ramos raggiunge quota 100 con la maglia del Real Madrid. Il difensore ha realizzato ieri sera contro l’Inter la centesima rete con la maglia delle ‘Merengues‘, che se aggiungiamo a quelle con Siviglia e Spagna fa 127. Numeri da record per un difensore, che entra a far parte dei 22 calciatori che in oltre un secolo di storia del club hanno raggiunto la tripla cifra con la maglia dei ‘Blancos‘.

“È vero che tira i rigori (e non ne ha sbagliato uno degli ultimi 25 che ha calciato), però Sergio Ramos resta un difensore” scrive La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riporta un altro dato significativo: “Quello con l’Inter per Ramos è il 64° gol di testa, appena più della metà dei 127 di cui sopra“.