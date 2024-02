"Non inganni la breve durata (un’ora e mezza o giù di lì) dell’Assemblea di ieri e il clima, al di là delle solite intemperanze, tutto sommato disteso (si erano già dette di tutto nei giorni scorsi), tanto che non è stata nemmeno messa in discussione la carica di consigliere federale di Marotta o quella di consigliere di Lega di Scaroni, la serie A resta spaccata: da una parte le grandi, Inter, Juventus, Milan e Roma, e dall’altra, il resto dei club. Motivo del contendere, come noto, la riduzione del massimo campionato da 20 a 18 squadre, al fine di decomprimere un calendario che dalla prossima stagione sarà ancora più intasato. Le medio-piccole, ieri, hanno alzato lo sbarramento. Con Galliani che ha invitato a votare per avere chiare posizioni e numeri: Risultato: 16 voti contrari al taglio e 4, appunto, a favore. Le big, però, sono convinte che la partita non sia chiusa. Puntano a far emergere il loro peso all’interno del sistema calcistico nostrano (75% degli abbonamenti tv e 50% del fatturato della serie A) e confidano in Gravina", spiega il Corriere dello Sport.