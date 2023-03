Serie A 2023/24, si gioca 23 e 30 dicembre. Chi farà la Supercoppa salterà turno della Befana

La prossima stagione la Serie A scenderà in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30

Gianni Pampinella

La sosta invernale? Non ci sarà. Le feste natalizie per giocatori e tifosi? Allo stadio. La prossima stagione, infatti, la Serie A scenderà in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30. E il tour de force proseguirà anche il giorno dell’Epifania, anche se nel turno del 6 gennaio non parteciperanno le quattro squadre impegnate nella nuova Supercoppa Italiana che - come deciso l’altro ieri - nei prossimi sei anni si disputerà quattro volte in Arabia Saudita. Nel gennaio 2024 il format prevede che le prime due del campionato si scontrino con le finaliste di coppa Italia (se una delle due finaliste arriverà seconda in campionato, verrà pescata la terza classificata della serie A), con le partite che si disputeranno tra Riad e Gedda. La prima semifinale è calendarizzata il 4 gennaio, la seconda il giorno successivo, mentre la finale l’8 gennaio, con un giro d’affari di 23 milioni di euro.

Quando le ferie? A cascata, dunque, cambiano anche le date della sosta invernale che, appunto, di fatto non ci sarà. E pensare che in questo campionato, a causa del Mondiale, le nostre squadre sono state ferme quasi due mesi... Anche negli anni passati più volte si era scelto di giocare in mezzo alle feste.

Il 2018 fu l’ultimo tentativo del boxing day all’italiana, progetto poi abbandonato. Anche nel 2023 non sono previste partite a Santo Stefano, ma si giocherà il 30 dicembre come successo l’ultima volta nel 2017. In un calendario così intasato, così denso di appuntamenti, si pone il problema delle ferie dei giocatori. Perché la stagione italiana si aprirà il 20 agosto 2023 per concludersi il 26 maggio 2024. E l’Europeo in Germania scatta dopo soli 19 giorni, il 14 giugno con la partita inaugurale. I calciatori - da contratto - hanno diritto a un periodo di riposo annuale di quattro settimane. Ma la scelta del periodo di godimento spetta alle società.