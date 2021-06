Serie A su DAZN: su quanti dispositivi si potrà vedere col nuovo abbonamento

Nuovi aggiornamenti sull'abbonamento di DAZN: su quanti dispositivi si potrà vedere tutta la Serie A dalla prossima stagione.

Questa mattina abbiamo visto i prezzi del nuovo abbonamento di DAZN per vedere l'intera Serie A nella stagione 2021-22 . Ma su quanti dispositivi sarà visibile DAZN con la nuova offerta? Emergono nuovi dettagli sull'offerta di DAZN, che dalla prossima stagione trasmetterà 10 partite ogni giornata di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, gli eventi su DAZN saranno visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi. Dunque, la possibilità di avere accesso ai contenuti su due dispositivi in contemporanea resterà invariata rispetto a ora. Importanti novità dunque per tutti gli appassionati di calcio, che per vedere tutte le partite di Serie A dalla prossima stagione dovranno abbonarsi a DAZN.