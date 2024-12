(Repubblica)

"In occasione della Supercoppa Italiana 2025, che si terrà a Riad in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio 2025, le squadre partecipanti - Inter, Atalanta, Juventus e Milan - saranno impegnate nelle seguenti semifinali. Inter contro Atalanta, che si giocherà giovedì 2 gennaio, e Juventus – Milan, in programma venerdì 3. La finale è in programma per lunedì 6 gennaio. A causa di questi impegni, le partite di Serie A che coinvolgono le squadre impegnate nella lunga trasferta araba, originariamente previste per il weekend del 4-5 gennaio, sono state rinviate. Como-Milan e Atalanta-Juventus si giocherà mercoledì 14 gennaio, mentre Inter e Bologna scenderanno in campo l’indomani, giovedì 15. C’è poi il caso di Bologna-Milan. La partita sarà giocata a febbraio 2025. Come per Fiorentina-Inter, la data esatta sarà definita in base ai risultati delle due squadre in Coppa Italia e nelle competizioni europee".