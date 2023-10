Serie A, la Lazio cala il tris: Atalanta KO all’Olimpico. Vince il Frosinone

Vantaggio Lazio al 5' con l'autogol di Charles De Keteleare, che tocca involontariamente la palla sul calcio d'angolo di Luis Alberto. Poi il raddoppio all'11' con la prima rete in Serie A di Taty Castellanos.

L'Atalanta trova la reazione con il gol di Ederson nel primo tempo e pareggia i conti con Kolasinac, che di testa batte Provedel. Ci pensa ancora Vecino, già in gol a Glasgow in Champions League contro il Celtic a riportare definitivamente avanti i biancocelesti.

