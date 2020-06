Serie A a porte chiuse, Lukaku può dominare. Nessuno a segno come lui nelle gare in trasferta

Sarà una Serie A diversa. L’assenza del pubblico potrebbe influire sul risultato e annullare l’effetto di giocare in trasferta. In Bundesliga, dalla ripartenza a porte chiuse, quasi il 50% delle gare finiscono col segno 2. Ma a influire potranno essere anche i gol degli attaccanti, in particolare di quelli che lontano da casa loro segnano con maggiore regolarità.

“Se Ciro Immobile (27 gol) e Cristiano Ronaldo (21) sono gli unici due calciatori della Serie A ad aver già scollinato quota 20, il discorso cambia parecchio se ci si ferma solo alle reti fuori casa. Qui, il dominatore è infatti Lukaku: il centravanti belga dell’Inter mette tutti in fila con 12 centri. Uno in più persino di Immobile. Sul terzo gradino del podio, ex aequo, la coppia dell’Atalanta Muriel-Zapata con 8. E Cristiano Ronaldo? Non va neanche a medaglia: su 21 gol, 15 il portoghese li ha realizzati allo Stadium e appena 6 con la Juve in trasferta, come Joao Pedro (Cagliari), Dzeko (Roma), Lautaro Martinez (Inter) e Ilicic (Atalanta)”, analizza Gazzetta.it.