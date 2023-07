Serie A, oggi il sorteggio del calendario: tutti i criteri da seguire

Alle 12.30 andrà in scena il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2023/24: i criteri per la formazione

Alle 12.30 andrà in scena il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2023/24 : l'evento sarà disponibile sull'applicazione di DAZN o sul canale YouTube della Lega. Questi intanto i criteri per la formazione del calendario.

2. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;