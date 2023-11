Serie A, per lo scudetto è derby d’Italia Inter-Juve: per i bookie crollano Milan e Napoli

Sarà un derby d’Italia infuocato quello in programma domenica 26 novembre allo Stadium tra Juventus e Inter, rispettivamente seconda e prima in classifica, distanti solo due punti, e uniche big uscite con il bottino pieno dall’ultimo turno di campionato.

Per gli esperti di William Hill c’è l’Inter in pole per lo scudetto, a 1,57, quota che sale a 1,80 su 888sport con la Juventus - ormai a digiuno dal 2020 - fissata tra 3,50 e 3,75.