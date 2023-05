Serie A, l’Udinese condanna la Sampdoria alla retrocessione. Empoli-Salernitana 2-1

I blucerchiati sono matematicamente in Serie B con 4 giornate di anticipo: i friulani vincono con Pereyra e Masina

La Sampdoria è la prima squadra matematicamente retrocessa in Serie B . L'Udinese vince 2-0 contro i blucerchiti e li condanna con 4 giornate di anticipo: decisivi i gol segnati da Pereyra e da Masina.

Nell'altra gara in programma alle 18:30, l'Empoli batte 2-1 la Salernitana e conquista, di fatto, la permanenza in Serie A: i toscani passano in vantaggio con Cambiaghi nel primo tempo e raddoppiano con Caputo nella ripresa, nel finale la rete della bandiera firmata Piatek.