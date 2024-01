Il Sassuolo vince una gara fondamentale per la classifica, la decide l'attaccante. Bonaventura sbaglia un rigore

Il Sassuolo si prende i tre punti contro la Fiorentina. A decidere la sfida è un gol di Pinamonti che regala a Dionisi e ai neroverdi una vittoria importantissima per la classifica. Nel secondo tempo anche due reti annullate, una per parte, e un rigore sbagliato da Bonaventura per la Fiorentina.